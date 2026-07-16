El presidente Milei celebró el triunfo de la Selección y destacó que “Argentina no se rinde”

El jefe de Estado manifestó su “alegría inmensa” por la clasificación de la Selección Argentina para la final del Mundial de Fútbol y remarcó el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Milei sostuvo que, tras comenzar en desventaja el partido contra la Selección de Inglaterra, “Argentina lo pasó por arriba” y consideró que el equipo encabezado por Lionel Messi fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro.

En declaraciones periodísticas elogió la actuación del plantel y, en particular, la de Messi, de quien afirmó que volvió a demostrar su jerarquía en un partido de máxima exigencia.

En ese sentido, consideró que el capitán argentino saldó una de las “materias pendientes” que se le atribuían con la Selección y destacó su participación decisiva en el segundo gol.

El Presidente, por otra parte, pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las Islas Malvinas y sostuvo que “es un partido de fútbol”.

Remarcó que la recuperación de la soberanía “se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos” y destacó los avances alcanzados por la Argentina en el ámbito diplomático.

Además reiteró que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección si los jugadores deciden celebrar allí junto a los argentinos.

Sostuvo que ya fueron previstos los dispositivos necesarios para garantizar que el festejo sea exclusivamente de los futbolistas y de la gente, sin interferencias.

El jefe de Estado contó que seguirá la final contra la Selección de España el próximo domingo desde la Quinta Presidencial de Olivos, tal como hizo durante el resto del torneo.

Milei reiteró su reconocimiento al cuerpo técnico encabezado por Scaloni y a todo el plantel por “las enormes alegrías” que le brindan al país.

Y destacó que, además de la alegría por el triunfo deportivo, la baja de la inflación y la recuperación de la actividad económica representan señales alentadoras para la Argentina.

“No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos, siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde”, concluyó.