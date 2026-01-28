El presidente Milei aseguró que "se le viene la noche a los zurdos" y denunció a empresarios "prebendarios"

En el cierre de "La Derecha Fest" en Mar del Plata, el mandatario cuestionó a sectores de la oposición, a los empresarios "prebendarios" y a los medios de comunicación que se dejan corromper.

Javier Milei expresó que "existen tres frentes de batalla, de gestión, el político y la batalla cultural" y explicó que el rol del Estado y del capitalismo debe ser "proteger la vida, la libertad y la propiedad privada sin violencia".

En el frente de la gestión, señaló que durante su gestión demostró que "el liberalismo es superior en términos prácticos por los efectos que produce" ya que "la gente prospera cuando se le quita el Estado de encima".

Milei sostuvo que "en el frente político" su Gobierno validó "esas ideas" y destacó el triunfo en los últimos comicios al aumentar "la distancia" de su partido con las de la oposición" en el Congreso.

Las siguientes son las frases más destacadas del discurso del jefe del Estado:

"El liberalismo es el sistema más justo y virtuoso".

"Las aguas del mundo empiezan a separar cada vez más a los justos de los pecadores".

"Se le está viniendo la noche a los zurdos: la gente dijo basta de empobrecernos".

"En este contexto, la batalla cultural cumple un rol central: el campo donde distinguimos entre el bien y el mal es la batalla por las almas".

"Si no tenemos claro cuál es nuestro norte, nos extraviamos, como le pasó a la Argentina en los últimos 100 años".

"Durante mucho tiempo se nos hizo creer que el intervencionismo estatal era necesario".

"La justicia social no es justicia, la única prisión debería ser para los chorros como la señora y para los socios que tiene en el sector privado que hacen negocios turbios".

También cuestionó "el avasallamiento sobre los derechos de propiedad" al señalar que "esto impacta sobre los incentivos para trabajar y producir" y se preguntó: ¿Quién querría esforzarse para que un holgazán se lleve los beneficios?".

"Para los políticos todo es gasto público y choreo. Entran en esas marañas de intervención y en una posición arrogante aparece la intervención que genera un peor funcionamiento del sistema y terminamos en una maraña de regulaciones impresionantes que en Argentina tuvo más de 100 años".

"Hicimos las reformas estructurales más importantes de los últimos 100 años".

"El capitalismo de libre empresa es virtuoso porque está reglado en los valores troncales de la cultura occidental: el derecho natural a la vida, a la libertad y a la propiedad privada".

"Occidente halló la clave para la prosperidad, la clave para el salto exponencial que dio la especie humana a partir del 1800"

"Ser dueño de los frutos que el uso de nuestro tiempo nos deja. Esta es la base del capitalismo".

"No hay acto más justo que ser dueños de nuestro tiempo".

"Los que quieren hacer negocios turbios deben desaparecer porque son destructores de bienestar y de la sociedad perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos".

"Por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los medios corruptos eso no va a pasar en la Argentina".

"Esta frase está inspirada en Elon Musk, el empresario más importante de la humanidad. No usar los favores del Estado para cobrar precios más altos".

El Presidente destacó "los valores judeo cristianos" al considerar que son los que "nos hicieron grandes, y una fuente inagotable de progreso".

"El camino no es recto y siempre puede haber una piedra en el camino".

"En la vereda de los zurdos y empresarios prebendarios está el robo, la envidia, la pereza, el facilismo, el ventajismo y el resentimiento, los valores sobre los que se sustenta la idea de ser el dueño de lo ajeno".

"Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo".