La Oficina del Presidente celebró la sanción definitiva del Congreso de la Nación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que establece como misión primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento monetario al sector público.

En un comunicado que lleva la firma del Presidente sostuvo que “con esto, se terminan casi dos décadas de utilización política del Banco Central”, que “comenzó en 2010, cuando con la excusa de la creación del Fondo del Bicentenario, el Gobierno de Cristina Kirchner, con la intervención de la entonces presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dispuso la utilización de USD 10.000 millones de reservas de la autoridad monetaria que nunca se devolvieron”.

“En 2012, una nueva Carta Orgánica amplió las facultades de emisión y financiamiento al Tesoro, debilitando los límites institucionales de la entidad”, recordó.

En ese contexto manifestó que “aquel proceso marcó el inicio de un esquema que permitió utilizar al Banco Central para financiar el déficit fiscal, deteriorar el valor de la moneda y trasladar sus consecuencias al conjunto de los argentinos.

El comunicado explicó que la nueva normativa “fortalece la independencia del Banco Central, limita las causales de remoción de sus autoridades y excluye al Ministro de Economía de las reuniones de su Directorio”.

Además, “prohíbe los préstamos al Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios; elimina los adelantos transitorios al Tesoro y la compra directa de deuda pública”.

“También deroga el régimen de reservas de libre disponibilidad, declara inembargables las reservas internacionales y permite transferir al Tesoro únicamente utilidades efectivamente realizadas”, indicó y afirmó que “establece un mecanismo para reducir las obligaciones entre el Tesoro y el Banco Central y actualiza el marco regulatorio de la entidad”.

“El Presidente Javier G. Milei agradece a los Diputados y Senadores que acompañaron esta reforma estructural, que pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”, indicó el comunicado.

Y agregó que: “Con esta transformación, la República Argentina avanza hacia un Banco Central cuya función primordial sea preservar el valor de la moneda y deja atrás un modelo de financiamiento basado en la emisión, sentando las bases para hacer a la Argentina grande nuevamente”.