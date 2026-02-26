El presidente Javier Milei afirmó que el acuerdo Mercosur-UE traerá prosperidad

En su cuenta de X, el jefe del Estado consideró que a mayor apertura, mayor prosperidad.

Informe: Liliana Arias.

El Senado acaba de convertir en ley por 69 votos afirmativos a tres negativos el convenio entre ambos bloques regionales, tras más de 26 años de negociaciones.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó como “histórico” el hecho.

“Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes”, aseguró.

El canciller Pablo Quirno, por su parte, expresó que este Gobierno se comprometió a tratarlo y a aprobarlo en extraordinarias y destacó que cumplió.

"Felicitaciones y agradecimiento a nuestro equipo en el Congreso liderado por @MenemMartin y @PatoBullrich", remarcó Quirno.

Añadió que la Unión Europea y el MERCOSUR consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares.

Con esta ratificación, subrayó, la Comisión Europea "contará con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional. Esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas".

"Elegimos apertura, competencia e integración al mundo, eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo", añadió, y concluyó. "la Argentina será próspera".