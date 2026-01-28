El presidente Javier Milei visitó una tradicional fábrica de helados en Mar del Plata

El presidente Javier Milei visitó la planta de elaboración de Lucciano’s Central Store, ubicada en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Christian Otero, cofundador de Lucciano’s, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó el ambiente festivo que se vivió durante la recorrida, marcada por la cercanía del mandatario con los trabajadores, las muestras de apoyo y un fuerte sentimiento de orgullo entre quienes forman parte de la empresa.

"Tuvimos el honor de recibir al presidente, fue un día histórico para la empresa y nuestra gente. Fue una visita muy grata donde pudimos contarle todo lo que venimos haciendo y hacia donde vamos. Nuestra gente pudo compartir también un ratito con él. Uno pudo observar en primera persona el imán que genera el presidente", expresó.

Durante la visita, Milei recorrió las instalaciones, conversó con el personal y se tomó numerosas fotografías, en un contexto distendido que fue celebrado por los empleados. La presencia presidencial fue interpretada como un reconocimiento al crecimiento de una firma nacida en la ciudad y que logró proyectarse a nivel nacional e internacional.

Lucciano’s es una de las marcas marplatenses con mayor expansión en los últimos años y se convirtió en un símbolo del desarrollo emprendedor local, con fuerte generación de empleo y presencia en distintos puntos del país.