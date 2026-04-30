El presidente Javier Milei visitó el portaaviones USS “Nimitz”

El jefe de Estado participó de una jornada del Passex 2026 a bordo del portaaviones USS “Nimitz” de Estados Unidos, que navega en aguas de Argentina.

Estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

El Presidente presenció demostraciones aéreas de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

El Ministerio de Defensa informó que estos ejercicios “fortalecen la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto entre Argentina y Estados Unidos”.

El portaaviones USS “Nimitz” es uno de los más grandes de los Estados Unidos y se encuentra amarrado en la Base Naval de Mar del Plata.

A bordo se encontraba el comandante de la unidad de la Marina de Estados Unidos, Joseph J. Furco, quien recibió al Presidente y su comitiva.

La actividad se enmarca en el ejercicio militar Southern Seas y representa un nuevo gesto de cooperación entre la Argentina y Estados Unidos.

El mandatario y su comitiva arribaron a la ciudad a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound.