El jefe de Estado partirá este miércoles por la noche a Asunción, Paraguay, donde mantendrá una reunión bilateral con el presidente de ese país, Pedro Alliana, y un encuentro con referentes del sector empresarial.

El Presidente iniciará su actividad este jueves a las 10:15 con la colocación de una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez.

A las 10:30 participará de la ceremonia de recepción oficial en el Palacio de López, con honores militares, entonación de los himnos nacionales y saludo de las delegaciones.

Luego, mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Paraguay.

Al término de ese encuentro, se realizará una reunión ampliada con las delegaciones de ambos países.

Y a las 11:45 habrá una declaración a la prensa de los cancilleres de ambos países.

La agenda del Presidente continuará a las 15:30 con un encuentro con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde brindará unas palabras.

El viernes a las 9, el jefe de Estado emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.