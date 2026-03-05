El presidente Javier Milei viaja a Miami para participar de la Cumbre Escudo de las Américas

El mandatario argentino partirá al mediodía de este viernes.

Es uno de los 12 presidentes latinoamericanos convocados por Donald Trump para participar de esta cumbre de seguridad.

Se trata de una reunión de mandatarios aliados que se llevará a cabo este sábado en el hotel Trump National Doral.

El objetivo del encuentro es promover la "libertad, seguridad y prosperidad" en la región y discutir estrategias frente a la influencia de China en América Latina.

Tras su paso por Miami, Milei se trasladará a Nueva York para inaugurar el "Argentina Week", un evento destinado a captar inversiones extranjeras.

Este viaje representa la visita número 14 del mandatario a los Estados Unidos desde el inicio de su gestión.

Acompañarán al jefe de Estado argentino una decena de gobernadores y casi todo su gabinete, como parte de la estrategia de difundir el mensaje de que Argentina está lista para recibir inversiones.