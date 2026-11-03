El presidente Javier Milei viaja a España donde participará de la XXX Cumbre Iberoamericana

El jefe de Estado desarrollará una agenda con diversas actividades, entre ellas, mantendrá una reunión con el titular de VOX, Santiago Abascal, y participará de la Sesión Plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

El Presidente arribará este miércoles a las 13 (hora argentina) a Madrid acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

A las 18:30 del mismo día mantendrá un encuentro con el presidente de VOX.

El jueves, en tanto, el presidente Milei participará de la Sesión Plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, en la Galería de las Colecciones Reales en Madrid.

Y a las 17 del mismo día emprenderá el regreso hacia la Argentina, donde está previsto que arribe el viernes a las 7:30.