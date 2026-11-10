El presidente Javier Milei supervisó el Comando Unificado de Control

El mandatario concurrió al Comando Unificado de Control en el Ministerio de Seguridad para el seguimiento de los operativos desplegados con motivo de la visita apostólica.

Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La supervisión institucional se llevó a cabo mientras el Sumo Pontífice regresaba de la provincia de Córdoba hacia la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de encabezar una vigilia junto a la juventud en el Monumento a los Españoles.

Recepción oficial en Aeroparque y encuentros institucionales

El cronograma oficial comenzó con el arribo del Pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia y miembros del gabinete nacional.

Tras la bienvenida protocolar al pie del avión, el Jefe de Estado definió al Santo Padre como "el máximo líder espiritual de la Tierra".

Posteriormente, el encuentro central tuvo lugar en el Palacio Libertad. En este ámbito, Milei encabezó un acto que reunió a miembros del gabinete, gobernadores provinciales, legisladores y representantes del Poder Judicial y del cuerpo diplomático.

Durante su discurso, el mandatario destacó que la llegada de León XIV "trasciende todas las divisiones" y realizó un reconocimiento al fallecido Papa Francisco, a quien calificó como "el argentino más importante de la historia".

En la audiencia privada subsiguiente, ambos dialogaron sobre los fundamentos morales de la política, marco en el cual el presidente expuso la perspectiva del liberalismo basada en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.

Coordinación de la agenda y ceremonia de despedida

Respecto al desarrollo de las actividades religiosas, el Poder Ejecutivo dispuso que funcionarios del Gabinete nacional encabecen las comitivas oficiales en las misas de Córdoba y Luján.

La actividad protocolar vinculada a la visita apostólica concluirá en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el presidente Javier Milei, junto a la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, encabezará la ceremonia oficial de despedida del papa León XIV previo a su partida hacia la ciudad de Lima, Perú.