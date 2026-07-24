El presidente Javier Milei será condecorado con la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo

El jefe de Estado será recibido este sábado por el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, que le entregará la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el distrito paulista.

La distinción se entregará en el Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno paulista, en el marco de la agenda del Presidente en Brasil.

En el acto, en el que también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes, está previsto que Milei y De Freitas dirijan unas breves palabras.

Como parte de su agenda, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador, el intendente y el senador del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con el traslado del jefe de Estado y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.

En ese ámbito, Bolsonaro será oficializado como candidato a presidente de Brasil para las elecciones del próximo 4 de octubre. Allí, el Presidente dirigirá un discurso, según la agenda difundida por Presidencia.

El primer mandatario, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, partió este viernes por la noche a San Pablo para la visita oficial que se extenderá hasta este 25 de julio, cuando a las 14 inicie el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.