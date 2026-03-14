El presidente Javier Milei se reunió en España con empresarios y economistas

El Jefe de Estado se reunió en Madrid con el empresario Martín Varsavsky y su esposa.

También se entrevistó con el economista español Jesús Huerta de Soto.

Por otra parte, mantuvo un encuentro con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid.

AGENDA DEL PRESIDENTE

🇪🇸-20:15 hs - 🇦🇷-16.15 hs Disertación del Presidente de la Nación en el “Madrid Economic Forum 2026”

🇪🇸-21.15 hs - 🇦🇷-17.15 hs Entrega del Premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte del Dr Philipp Bagus

🇪🇸-23 hs - 🇦🇷-19:00 hs Partida del vuelo que conduce al Presidente Javier Milei de regreso a la Argentina.