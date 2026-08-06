El presidente Javier Milei se reunió con su par de Ecuador con quien firmó acuerdos de cooperación 

El jefe de Estado mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en el marco de la gira que inició este jueves en ese país.

El Presidente ingresó a la sede de Gobierno escoltado por los Granaderos de Tarqui, donde se entonó el Himno Nacional del Ecuador.

Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Por parte de Ecuador, participó en el encuentro el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury.

Ambos mandatarios firmaron acuerdos bilaterales.

Rubricaron el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor; el Acuerdo de Servicios Aéreos, el Tratado de Extradición, el Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear; la Declaración Conjunta sobre Pesca INDNR; y el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa.

Luego, los presidentes y sus delegaciones participaron de la foto oficial y del cambio de guardia del Palacio y sede de Gobierno.

Antes de la reunión bilateral, Milei depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del 10 de Agosto de 1809, ubicado en el centro histórico de Quito.

Como parte de la agenda que desarrolla en Ecuador, el jefe de Estado se reunió también con los representantes de las cámaras automotrices argentinas en Ecuador.

Participaron el presidente de ADEFA y de Peugeot Citroen Argentina, Rodrigo Pérez Graziano; el director ejecutivo de ADEFA, Fernando Rodriguez Canedo; el presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella; el presidente de ACARA, Sebastián Beato; y el presidente y CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

También estuvieron el director de Asuntos Gubernamentales de Ford Sudamérica, Carlos Galmarini; y el gerente de Relaciones Institucionales y Gubernamentales en VW Group Argentina, Patricio Sesti.

El presidente Milei tiene previsto viajar este jueves a Colombia, donde mañana asistirá a la asunción del presidente electo de ese país, Abelardo de la Espriella.