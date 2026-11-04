El presidente Javier Milei se reunió con Santiago Abascal, presidente de VOX

El encuentro se realizó en el marco de la gira que el Presidente inició este miércoles en España, donde mañana participará de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Milei y Abascal, candidato a la presidencia de España por la oposición en las próximas elecciones del 29 de noviembre, habían mantenido una comunicación telefónica durante la última visita que el Presidente argentino realizó en ese país en octubre pasado.

Se trata de la primera actividad de la agenda que el jefe de Estado tiene previsto desarrollar en Madrid durante su visita.

Este jueves, a las 13:30, hora argentina, el presidente Milei se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y después participará de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Milei está acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y tiene previsto estar de regreso en Argentina el viernes a las 7:30.