El presidente Javier Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid

El encuentro entre el jefe de Estado e Isabel Díaz Ayuso se concretó en el marco de la agenda que el Presidente desarrolla en Madrid.

Milei y Díaz Ayuso se habían reunido en octubre pasado durante la visita que el Presidente argentino realizó a España.

El encuentro de este jueves se realizó después de la participación del mandatario argentino en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Se trata de la última reunión de la agenda que desarrolló el Presidente en Madrid antes de emprender su regreso a la Argentina, donde tiene previsto arribar este viernes a las 7:30.