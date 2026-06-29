El presidente Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro

El Presidente recibió este lunes en la Residencia de Olivos al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien viajó al país para participar de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina.

En su cuenta de X, Javier Milei resaltó: “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de

@FlavioBolsonaro ...!!! VLLC!”

El encuentro -que abrirá el mandatario argentino esta noche- reunirá a representantes parlamentarios de Aliados de Israel de toda la región, junto con destacados legisladores, aliados políticos, embajadores y líderes religiosos.

Los Acuerdos de Isaac ofrecen “un marco innovador y práctico para fortalecer la cooperación económica, la innovación tecnológica, la colaboración en materia de seguridad y la prosperidad compartida entre Israel y América Latina”, informaron sus organizadores.