En Casa Rosada

02/11/2026

El presidente Javier Milei se reunió con el rabino Yehuda Kaploun



El jefe de Estado recibió este lunes al enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para Monitorear y Combatir el Antisemitismo.

El encuentro se realizó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y contó con la presencia del canciller, Pablo Quirno.

También participaron el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el asesor especial Samuel Rosner; y el viceconsejero de la Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney.