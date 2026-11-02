El presidente Javier Milei se reunió con el rabino Yehuda Kaploun

El jefe de Estado recibió este lunes al enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para Monitorear y Combatir el Antisemitismo.

El encuentro se realizó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y contó con la presencia del canciller, Pablo Quirno.

También participaron el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el asesor especial Samuel Rosner; y el viceconsejero de la Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney.