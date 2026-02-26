El presidente Javier Milei se reunió con directivos de Breitling S.A. en la Casa Rosada

Del encuentro participaron el CEO de la firma, Georges Kern; el director general para América Latina y el Caribe, Antoine Loron; el fundador y CEO de Sensation du Temps, Pablo Kohen; el cofundador de la compañía, Hernán Díaz; y el vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina-Suiza, Mario Kohen.

Previamente, el jefe de Estado cuestionó en redes sociales a algunos empresarios locales por vender a un valor elevado.

El Presidente usó apodos irónicos para aludir a algunos empresarios a los que acusa de vender insumos y productos a un valor elevado por las políticas proteccionistas de gobiernos anteriores.

"Expusieron el sistema corrupto que hundió a los argentinos", aseguró Milei en un mensaje de la red social X en el que se refirió a los empresarios como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”, “Don Gomita Alumínica” y el “Señor Lengua Floja”.

Como parte de la agenda gubernamental, el jefe de Gabinete recibió a la titular del Council of the Americas.

El encuentro entre Manuel Adorni y Susan Segal se realizó en la Casa de Gobierno.

Segal había sido recibida por el presidente Javier Milei en noviembre pasado en la sede del Consejo de las Américas en Nueva York.

En esa oportunidad compartió la reunión con inversores estadounidenses del organismo y manifestó el interés de los participantes en las reformas que impulsa el Gobierno.