El presidente Javier Milei se reunió con Abelardo de la Espriella

El jefe de Estado mantuvo un encuentro con el presidente electo de Colombia, quien destacó que el mandatario argentino “ha sido una fuente de inspiración” para “toda la batalla” que lo llevó a la presidencia de Colombia.

El encuentro forma parte de la agenda que Milei desarrolla en ese país, donde viajó para asistir a la asunción de Espriella, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Previamente, el jefe de Estado recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de Cali.

Además, mantuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar.

En esa reunión, reafirmaron el excelente estado de la relación bilateral y destacaron el carácter estratégico de la asociación entre la Argentina e Israel, basada en valores compartidos como la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.

Ambas partes realizaron un repaso de la situación en Medio Oriente y el presidente Milei manifestó el firme respaldo de Argentina al derecho de Israel a ejercer su legítima defensa, de conformidad con el derecho internacional.

También condenó los ataques perpetrados por Irán y sus organizaciones vinculadas contra territorio israelí, los cuales constituyen una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región.