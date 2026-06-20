El presidente Javier Milei recordó a Belgrano como el gran promotor de la libertad política y económica

En el Día de la Bandera, el primer mandatario rindió homenaje a su creador, Manuel Belgrano, al pie del monumento a la insignia en la ciudad de Rosario.

Lo acompañó gran parte de su gabinete y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"La bandera no fue solamente una insignia militar, fue la expresión de una idea de país, la representación visible de una causa, la causa de la libertad”, subrayó.

"Cuando vemos a nuestra bandera vemos una historia, una lucha, vemos una idea de libertad", expresó Milei desde un atril en torno al cual decenas de rosarinos se congregaron para seguir el discurso presidencial.

Javier Milei interrumpió su discurso en dos oportunidades para agradecer al público, que lo vivaba al grito de "Presidente, Presidente".

El mandatario definió a Belgrano como "primer intelectual liberal económico argentino" y consideró que su "batalla cultural fue contra los privilegios y el mercantilismo".

"Manuel Belgrano promovió una economía, libre y dinámica. Fue abogado pero sus pasiones fueron la economía, leyó 'La riqueza de las Naciones', de Adam Smith. Fue uno de los grandes reformistas ilustrados, impulsó ideas modernas, promocionó la educación, la agricultura, el comercio y el desarrollo tecnológico", expresó.

Destacó además la faceta del creador de la bandera como la de "un economista reformista pionero de las ideas de la libertad económica en el Río de la Plata".

En el inicio de su mensaje, consideró que no solo se recuerda hoy una de las grandes gestas de la nacionalidad argentina" sino también "la creación del símbolo que nos une, nos representa y nos identifica como pueblo".

"Recordar a Manuel Belgrano es recordar mucho más que a un militar, a un revolucionario o a un prócer, es recordar al gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de nuestra Nación", señaló.

En ese sentido, sostuvo que “Belgrano luchó por crear un país autónomo para los futuros argentinos, una patria libre para decidir su destino, y al mismo tiempo promovió una sociedad donde las personas tuvieran libertad para trabajar, comerciar, producir, educarse y progresar”.

Al referirse a su legado y al significado de la enseña nacional, afirmó: “Cuando hoy miramos nuestra bandera, no vemos solamente los colores celeste y blanco. Vemos una historia, una lucha, una revolución, una idea de libertad. Vemos a un hombre que se animó a imaginar una Nación cuando todavía no existía. Aquí en Rosario, donde flameó por primera vez la bandera. Donde Belgrano desafió la prudencia para firmar el derecho de un pueblo a ser dueño de su destino”.

El acto se realizó en el Monumento a la Bandera, a orillas del río Paraná. Previamente, se izó la Bandera Nacional al ritmo de Aurora, ejecutada por la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”. Luego, se llevó a cabo el juramento a la insignia patria por parte de liceístas y personal militar, ceremonia encabezada por el coronel Sebastián Marinovich.

El mandatario fue recibido por el gobernador de Santa Fe y por el intendente de Rosario, Pablo Javkin. También participaron otras autoridades nacionales, provinciales y locales.