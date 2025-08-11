El presidente Javier Milei recibió una distinción internacional como "Economista del año"

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada la distinción Economista del Año 2025 otorgada por la Ordem dos Economistas Do Brasil, entidad civil con base en San Pablo y que tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región.

En la entrega de la distinción, que había sido notificada en febrero, participó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario recibió el galardón por las políticas económicas implementadas en este año y medio que lleva como presidente, las que resultaron efectivas para bajar la inflación y alcanzar el equilibrio fiscal en las cuentas públicas.

La Ordem dos Economistas Do Brasil también destacó que en la actual gestión libertaria se impulsaron medidas positivas

en materia monetaria y regulatoria para estabilizar la economía argentina en un contexto marcado por alta inflación, déficit fiscal y pobreza.

