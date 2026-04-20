El presidente Javier Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en Israel

El mandatario argentino recibió un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Bar-Ilan, en Israel, en el marco de su gira oficial por ese país. Durante la ceremonia, el mandatario agradeció el reconocimiento y destacó su vínculo con Israel. En su discurso, el presidente defendió el derecho a la vida como base de toda sociedad, al señalar que sin él “no hay propiedad ni contratos posibles”, y que la vida y el cuerpo de cada persona son inviolables. También reafirmó su posicionamiento internacional y su cercanía con el pueblo israelí.

Además, el presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Al acto asistieron como invitados algunos rehenes liberados y sus familiares, a quienes el mandatario saludó al finalizar su intervención.

La universidad explicó que el reconocimiento se otorgó por su vínculo con el Estado de Israel y su postura contra el antisemitismo.

Durante su exposición, Milei también sostuvo que el capitalismo es el sistema que permite generar trabajo, innovación y prosperidad.

La agenda oficial concluirá con su participación en la Ceremonia por el Día de la Independencia de Israel, donde encenderá una antorcha, en lo que será un hecho inédito para un líder extranjero.

En paralelo, el Presidente mantuvo una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien avanzó en una agenda de cooperación bilateral.

En ese sentido, anunció el lanzamiento de los Acuerdos de Isaac, un esquema orientado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y otros países en áreas como seguridad, comercio, innovación y lucha contra el terrorismo.

La agenda incluyó además un encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, con quien abordó el vínculo bilateral y la cooperación estratégica entre ambos países.

Tras las actividades oficiales, Javier Milei recibió la Medalla Presidencial de Honor, la máxima distinción civil de Israel, en reconocimiento a su apoyo y a la relación impulsada con ese país.

Desde el gobierno israelí destacaron su compromiso con la alianza bilateral y su rol como socio estratégico en América Latina.

Las actividades se enmarcan en una gira orientada a profundizar los vínculos políticos, económicos y de cooperación internacional entre Argentina e Israel.