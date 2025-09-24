El presidente Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025 de manos del secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent

El presidente Javier Milei, en el marco de su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, recibió el premio Ciudadano Global 2025 de parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

La entrega de la distinción se realizó durante la gala del Atlantic Council que se realizó en Manhattan y el jefe de Estado argentino obtuvo el galardón como parte de su agenda en Estados Unidos y luego de dos jornadas clave que le permitieron calmar a los mercados y bajar con fuerza el riesgo país.

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, dijo el presidente Milei tras recibir de manos de Bessent el reconocimiento.

Además, en otra de las actividades de su nutrida agenda en Nueva York, el presidente Milei se reunió con el CEO de Fiserv, Michael P. Lyons, con el directivo de Discovery Capital, Matthew Dell Orfano, y con la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro, con quienes analizó un plan de posibles inversiones en Argentina.