El presidente Javier Milei recibió al titular del BID

El jefe de Estado, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, mantuvo un encuentro este mediodía en Casa Rosada con Ilan Goldfajn.

Participaron también de la reunión, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el secretario de Finanzas Pablo Quirno; y autoridades de la institución.

El Banco Interamericano de Desarrollo prometió desembolsos por US$ 3.000 millones para este año, entre otros.

Goldfajn, por su parte, calificó como “excelente” la reunión y manifestó en sus redes sociales que conversaron “sobre la agenda de reformas económicas, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad, y la integración del país en la región y el mundo”.

Afirmó, además, que abordaron “la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo” y remarcó que “estamos comprometidos a seguir apoyando al país”.