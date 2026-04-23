El presidente Javier Milei recibió al empresario Peter Thiel

El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Estado de la Casa de Gobierno y estuvo presente el canciller Pablo Quirno.

Se trata de la segunda reunión entre el Presidente y el referente tecnológico a nivel mundial, cofundador de la plataforma de pago en línea y billetera digital PayPal, ya que el primero fue en mayo de 2024.

En esa oportunidad, Thiel asistió a la reunión con el jefe de Estado junto a Alejandro Oxenford, actual embajador argentino en Estados Unidos.

Oxenford afirmó en ese momento en sus redes sociales que visitó a “Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Javier Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina”.

Y manifestó que el empresario quedó “impresionado con las ideas de Javier Milei”.