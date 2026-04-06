El presidente Javier Milei recibió a su par de Chile José Antonio Kast

El presidente argentino Javier Milei recibió esta mañana en Casa Rosada a su par de la República de Chile, José Antonio Kast, en el marco del primer viaje oficial al exterior del mandatario chileno desde su asunción.

Ambos jefes de Estado mantuvieron un encuentro bilateral, del que también participaron el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Posteriormente se realizó una reunión ampliada en el Salón Eva Perón, con la participación de funcionarios de ambos gobiernos para avanzar en temas de la agenda bilateral.

Por parte de Chile asistieron el embajador en la Argentina, Gonzalo Uriarte; la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el asesor internacional de la Presidencia, Eitan Bloch.

En representación de la Argentina participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

El encuentro se enmarca en la agenda de cooperación entre ambos países y en el fortalecimiento del vínculo bilateral entre Argentina y Chile.