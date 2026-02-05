El presidente Javier Milei recibió a Pedro

El jefe de Estado, Javier Milei, volvió a recibir en la Casa de Gobierno al niño de 8 años admirador de sus ideas, a quien había conocido el 2 de abril de 2025.

En esa oportunidad, el niño había expresado su anhelo de conocer al Presidente de la Nación durante el acto en homenaje a los Héroes de Malvinas.

Durante aquella visita, el niño saludó desde el emblemático balcón de la Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado por el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.