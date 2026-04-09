El presidente Javier Milei recibió a Nahuel Gallo

El encuentro del jefe de Estado con el gendarme argentino que estuvo detenido en Venezuela se realizó en la Casa de Gobierno.

También estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

El intercambio duró poco más de una hora, en la que Gallo contó detalles de los días que permaneció privado de su libertad.

Según fuentes de Casa de Gobierno, el mandatario le garantizó al Gallo que el Gobierno “nunca abandonó la lucha” por su liberación y aclaró que dio la pelea “en todos los ámbitos”.

A su turno, el mandatario aprovechó para obsequiarle una camiseta de la Selección Argentina, luego de que el efectivo contara que los captores, en el Rodeo I, le rayaban la bandera argentina que solía formar a diario con la fundición de los jabones celestes y blancos que recibía para higienizarse.

“Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa, en mi país, aunque me la hayan rayado varias veces, no importa, la volvía a hacer”, subrayó durante sus primeras declaraciones a la prensa.

Por su parte, el efectivo le regaló al mandatario un poncho argentino y unos alfajores en señal de agradecimiento por las gestiones cursadas por la administración libertaria que encarnaron los países aliados Israel, Estados Unidos e Italia.

El gendarme Gallo fue detenido por el Gobierno de Nicolás Maduro el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar desde Colombia por el cruce fronterizo de San Antonio del Táchira para pasar las fiestas con su familia.

Sin embargo, sin seguir un debido proceso ni recibir asistencia judicial, el uniformado fue acusado de conspirar contra la administración chavista y permaneció 448 días detenido e incomunicado.