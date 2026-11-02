El presidente Javier Milei ratificó el compromiso de continuar con el Plan de Alfabetización

El jefe de Estado recibió este lunes en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada a las autoridades de Argentinos por la Educación y ratificó el compromiso del Gobierno de continuar con el Plan de Alfabetización.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Durante el encuentro, los representantes de la organización reconocieron al jefe de Estado por el cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña electoral en materia de alfabetización, que fue implementado y, según destacaron, obtuvo resultados.

Además conversaron sobre la necesidad de avanzar en la mejora de los aprendizajes en matemática, siguiendo el trabajo realizado en lengua.

En ese sentido, se está trabajando una propuesta por parte del Ministerio de Capital Humano, se informó oficialmente.

La ministra de Capital Humano, por su parte, planteó la necesidad de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional para permitir la publicación de información sobre los resultados educativos de las escuelas, con el objetivo de que las familias puedan conocer y evaluar su desempeño.

El Gobierno y Argentinos por la Educación se comprometieron a sostener el Plan de Alfabetización de cara a 2027.

En la reunión participaron el director ejecutivo de Argentinos por la Educación, Víctor Volman; el vicepresidente, Ricardo A. Torres; la secretaria, Constanza Gorleri; el tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los vocales Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer.