El presidente Javier Milei prometió que derrotará a la inflación y pidió a los argentinos "no dejarse engañar por el relato kirchnerista".

"No nos dejemos psicopatear por los kukas, no les voy a dar lugar para que vuelvan porque les guste o no nosotros salvamos a 14 millones de la pobreza", sostuvo el jefe del Estado en la cena organizada por la Fundación Libertad.

Milei comenzó su discurso con un repudio al ataque contra Donald Trump, responsabilizó a la izquierda por ello y afirmó que el mundo está "ante un nuevo auge de violencia política".

“No aceptan perder la batalla por las ideas", aseveró y remarcó que el nuevo método de violencia "debe ser detenido en sus inicios".

El mandatario enumeró los logros de su administración desde que asumió, afirmó que “lo peor ya pasó” y aseguró que empieza a ver signos de recuperación y que su gobierno liberal fue el que más gente sacó de la pobreza.

También acusó al kirchnerismo de "haber endeudado brutalmente al país comprometiendo a las generaciones futuras".

El mandatario responsabilizó a la expresidenta Cristina Kirchner, a quien llamó "la presidiaria", al declarar que cometió uno de los peores "actos de populismo salvaje cuando empezó a dar jubilaciones sin aportes".

El Presidente declaró que "la economía crece a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia".

Afirmó que a diferencia de gobiernos anteriores el suyo va a "honrar las deudas" y que "tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar".

El Presidente expresó que si Argentina "efectivamente" empieza a "abrazar con mayor fuerza las ideas de la libertad" Argentina tendrá "un futuro de prosperidad".

También reconoció que el número de inflación no le agrada pero sostuvo que "lo peor ya pasó".

El mandatario negó que se haya devaluado el peso cuando llegó al Gobierno y aseguró que el gobierno anterior "metió cosas debajo de la alfombra que no quería sincerar".

Milei llamó "deshonestos intelectualmente" a los miembros de la oposición

cuando señalan que el apoyo de Estados Unidos fue sustancial para ganar las legislativas y volvió a hablar de un intento de desestabilización que no dio resultados.

El Presidente volvió a mencionar la necesidad de dar "una batalla cultural" ya que "no sólo se trata de gestión y de política".

"Los avances que hemos estado haciendo han sido -añadió- tan grandes que no solo le empezamos a ganar los debates, tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que además les empezamos a ganar en las urnas y eso los tiene profundamente violentos".

Para la izquierda, dijo, "los seres humanos son meros números o meras piezas y no tienen ningún problema en matarnos si es necesario".

Agregó que "las ideas de la libertad funcionan" y que por esa razón "a todo los lugares del mundo donde vamos tenemos reconocimiento y eso sucede porque estamos probando que las ideas de la libertad funcionan".

Dijo que una de las primeras medidas que adoptó fue "haber tocado la mayor vaca sagrada de la política que era la política fiscal".

"No solo hicimos el ajuste de casi 5 puntos del PBI, pusimos en orden las cuentas del sector público", indicó.

"Esto va a tener consecuencias muy importantes.. -declaró- recurrentemente la primera opción siempre fue tomar deuda, para nosotros es inmoral, pasarle la cuenta de la fiesta presente a nuestros hijos a nuestro nietos, gente que no tiene posibilidad ni siquiera de defenderse con el voto".

"La otra opción -expresó- es subir los impuestos. También nos parece aberrante, es un robo, es un ataque a la propiedad y nosotros

le devolvimos plata a los argentinos".

"Si hay alguien que ha endeudando brutalmente a este país comprometiendo a las generaciones futuras es el kirchnerismo", insistió.

Ante un auditorio en el que estuvo el expresidente Mauricio Macri, y se transmitieron palabras de la excandidata a vicepresidenta de Venezuela, María Corina Machado, Milei elogió la tarea de su ministro de Economía, Luis Caputo, presente en el evento.

También estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora Patricia Bullrich.

Previo a su discurso, el economista Alberto Benegas Lynch le entregó una distinción al Presidente.