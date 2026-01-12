El presidente Javier Milei presentó sus redes sociales en inglés

El mandatario presentó sus redes sociales en inglés, con el objetivo de difundir “sus ideas y últimas noticias”, según indicó en la biografía de su nueva cuenta en X.

“El mundo necesita libertad. ¡Viva la libertad, maldita sea...!”, completa la biografía de la cuenta en @jmilei_english.

En su primera publicación, el jefe de Estado difundió un video protagonizado por el general Ancap, que repasa momentos protagonizados en la campaña y su gestión, en los que también se lo ve con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Anarco capitalista (AnCap) es un personaje que simula ser el propio presidente Milei, utilizado en la campaña electoral antes de ser elegido Presidente, que combate la casta y el gasto público.

El jefe de Estado invitó desde su cuenta en X a seguir sus redes sociales en inglés, en un posteo que finalizó con su emblemática frase “Viva la Libertad Carajo”.