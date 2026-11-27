El libro, que comprende tres tomos, será presentado el próximo lunes 30 de noviembre a las 18:30 en el Palacio Libertad.

Se trata de una trilogía compuesta por: “La construcción de una idea”, “La idea puesta en marcha” y “Bitácora de medidas”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó en el prólogo de la obra.

“Un honor haber sido parte del prólogo de este libro. Gracias Javi!”, escribió el ministro en la publicación realizada este viernes por el Presidente en su cuenta de X donde anunció la presentación de la trilogía.

Los prólogos de los otros dos tomos estuvieron a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el asesor Santiago Caputo.

La obra es publicada por la editorial Hojas del Sur.