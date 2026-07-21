El presidente Javier Milei presentará la semana próxima la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

El jefe de Estado realizará la presentación de la iniciativa antes de su tratamiento en el Congreso de la Nación, se informó este martes oficialmente al término de la reunión de la Mesa Política del Gobierno.

El encuentro se hizo en la Casa de Gobierno encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar la gestión con las provincias y la agenda legislativa.

Santilli anunció los próximos encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave, entre ellos, el traspaso de obras viales a la provincia de Santa Fe.

La próxima semana se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de infraestructura, como acueductos y plantas potabilizadoras, además de otras iniciativas que se encuentran en análisis.

Como parte de la agenda legislativa, se revisó el cronograma de los próximos proyectos que impulsará el Gobierno nacional.

Este miércoles, en tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará en conferencia de prensa el proyecto de ley de "Inocencia Fiscal II" para su ingreso a la Cámara de Diputados.

En la reunión participaron el ministro de Economía; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.

También estuvieron el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.