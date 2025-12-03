El presidente Javier Milei presenció la jura de los nuevos diputados nacionales

El jefe del Estado participó en el Congreso de la Nación del acto de jura de los diputados nacionales electos, en el marco de la consolidación de La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara.

La sesión de apertura fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y contó con la presencia de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros legisladores, funcionarios e invitados especiales.

Milei llegó al Congreso para la asunción y se ubicó junto a su hermana Karina, Santilli y Adorni en el palco central de frente al estrado.

Numerosos legisladores de su espacio juraron y se dirigieron al palco del Presidente para saludarlo, algo que Milei respondió con efusivos gestos.

La sesión incluyó el juramento de los legisladores electos y la designación de las nuevas autoridades del cuerpo.

La Libertad Avanza pasa a ocupar la primera minoría con 95 bancas.

Según lo acordado en la votación interna, Martín Menem será ratificado como presidente de la Cámara.

Luis Petri y Cecilia Moreau ocuparían las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.