El presidente Javier Milei participó del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

El presidente Javier Milei participó este viernes del acto central por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), realizado frente a la sede de la institución bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria".

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y miembros del Gabinete nacional, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.

La ceremonia comenzó a las 9.53, hora exacta en la que se perpetró el ataque del 18 de julio de 1994, y este año se adelantó al viernes debido a la coincidencia del aniversario con el Shabat.

Durante el acto, las autoridades de la AMIA renovaron el pedido de justicia por las 85 víctimas fatales del atentado y recordaron al fiscal Alberto Nisman, cuya memoria fue homenajeada durante la ceremonia.

El presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, llamó a avanzar en el proceso de juicio en ausencia para los acusados, sostuvo la necesidad de fortalecer las herramientas legales para combatir el terrorismo y reiteró el compromiso de continuar la búsqueda de verdad y justicia.

En su discurso, Armoza recordó que la Justicia argentina atribuyó el atentado al régimen iraní con participación de Hezbollah y pidió mantener vigentes las notificaciones rojas de Interpol contra los prófugos.

El titular de la AMIA también destacó la importancia de continuar con la investigación de toda la documentación vinculada a la causa para avanzar en el esclarecimiento del atentado y reafirmó el compromiso de la institución con la búsqueda de verdad y justicia.

Al cerrar el acto, valoró el respaldo del Gobierno argentino al Estado de Israel y aseguró: "No nos han vencido, no nos han callado; seguiremos aquí exigiendo el fin de la impunidad".

El acto se realizaba sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque.