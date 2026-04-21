El presidente Javier Milei participó de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel

El jefe de Estado encendió una de las antorchas conmemorativas durante la ceremonia por el 78 aniversario de la Independencia de Israel y confirmó su voluntad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Agradeció a las autoridades de ese país por la invitación a participar de las festividades y “también al pueblo de israelí por hacerme sentir tan bien recibido”.

En un breve discurso antes del encendido de antorcha definió a Israel como “un Estado tan joven y un pueblo tan antiguo”.

“En esta vida hay socios y hay amigos”, expresó el Presidente en el acto que se hizo en Monte Herzl, presidido por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos”, expresó.

Y afirmó: “Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”.

“Hoy, desde el Monte Herzl, este lugar sagrado de la ciudad santa de Jerusalén, quiero reiterar nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta Nación, tan pronto como las condiciones lo permitan”, expresó en otra parte de su discurso.

Milei ingresó a la ceremonia cuando dos intérpretes en el escenario cantaban "Libre", de Nino Bravo, y se sumó a entonar estrofas antes de encender la antorcha.