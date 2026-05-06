El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con inversionistas en Los Ángeles

En el encuentro que se hizo en la ciudad de Los Ángeles también participaron autoridades de importantes compañías.

La reunión se realizó en el marco de su participación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

También formaron parte del encuentro el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía anunció que directivos de Chevron le garantizaron un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

Caputo se reunió con los referentes de la petrolera Eimar Bonner y Laura Lane en la ciudad de Los Ángeles, donde acompaña en su gira al presidente Javier Milei.

Del evento también participaron el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.