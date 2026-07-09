El presidente Javier Milei llamó a los gobernadores a un nuevo pacto que permita a las provincias proyectarse hacia un futuro de independencia y prosperidad

Ante más de una decena de mandatarios provinciales en el acto por el Día de la Independencia, frente a la Casa de Tucumán, el jefe de Estado les agradeció a las provincias haber estado "a la altura cuando el país lo demandaba" y consideró que "es momento de ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo” firmado hace dos años.

En la vigilia en las puertas de la Casa de Tucumán, Milei declaró que es momento de "sentar las bases de la verdadera libertad y prosperidad de nuestra gran nación" y dirigió a los gobernadores un contundente mensaje: "Contamos con su apoyo para completar este punto de inflexión del país que queremos".

"Tenemos la oportunidad de devolverle a nuestro país una grandeza perdida", sostuvo el mandatario en un discurso que se transmitió por cadena nacional, con la presencia del gabinete en pleno.

“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025. Hicimos el ajuste más grande de la historia, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”, señaló.

El Presidente sostuvo que “el objetivo" de su gobierno fue "quitarle la bota a las provincias” y añadió que en materia económica su administración está "desendeudando al país”.

El mandatario estuvo acompañado por Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además, participará la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Junto a Milei, estuvieron la secretaria General de la Presdiencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo; la minsitra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, en representación del Senado.

En su mensaje, Milei declaró que "Argentina conmemora la gesta de la emancipación cuando hace 200 años, en este mismo lugar, se firmaba la independencia a la monarquía española, y se ponía fin a una tiranía, algo que era el mayor anhelo de nuestros fundadores".

El Presidente enumeró los logros alcanzados desde que asumió y enfatizó que su Gobierno otorgó también "libertad de la tiranía del estado omnipresente, un estado que -dijo- durante los últimos 100 años se dedicó a sus propios intereses".

Las siguientes son las principales frases del discurso presidencial:

"Esta historia llegó a su fin porque los argentinos decidieron poner al Estado en su propio lugar, lo eligieron en 2023 y lo ratificaron en 2025", subrayó.

"Hace dos años el gobierno firmó con la mayoría de los gobernadores el Pacto de Mayo con 10 puntos, en un país devastado como el que heredamos".

Mencionó la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la educación, la reforma tributaria, la rediscusión de coparticipación de impuestos para poner fin al modelo actual extorsivos para las provincias, la reforma laboral moderna".

"La Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la que heredamos hace dos años: redujimos la pobreza, hicimos el mayor ajuste, estamos desendeudando el país, bajamos impuestos y aranceles, le devolvimos a los argentinos en baja de impuestos 3 puntos del PBI, logramos que vuelva a existir el crédito hipotecario, eliminamos los piquetes, bajamos el riesgo país y tenemos cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 207 potenciando inversión privada y honrando los compromisos".

"Esto traerá más tranquilidad, más empleo y más crecimiento para todos los argentinos. Haber logrado esta transformación económica supone una suerte de cruce de los Andes en materia económica y por eso nuestro equipo económico es respetado en el mundo".

"Agradezco a los gobernadores para estar a la altura cuando el país lo demandaba. Es momento de hacer una renovación de los votos y hacer un compromiso del Pacto de Mayo".

Finalmente enumeró los proyectos que planea para el futuro y en ese sentido ponderó como prioridades: el régimen de zona fría para terminar con subsidios indiscriminados, la ley de inocencia fiscal, la reforma política y los cambios a la carta orgánica del Banco Central, entre otros.

El Presidente regresó luego del acto a Buenos Aires para encabezar este jueves a las 10.30 del tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.