El presidente Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

De la ceremonia que se realizó en el salón Blanco de la Casa Rosada, participaron todo el gabinete nacional, 14 gobernadores y legisladores.
También estuvo presente el saliente jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tras la jura, el Presidente se fundió en un abrazo junto a Santili y a Adorni, luego de lo cual firmaron las actas correspondientes.
El flamante funcionario expresó que asume "el desafío más importante" de su vida.
El ministro se comprometió a seguir trabajando para que el Gobierno "siga haciendo historia".
Estuvieron presentes además Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Cristian Ritondo, amigo personal de Santilli.
Ritondo calificó el nombramiento como “muy importante” y confió en que “la experiencia de gestión” del ex ministro del Interior “va a quedar demostrada una vez más.
También aseguró que el PRO acompañará los proyectos propuestos por la administración de Javier Milei.
Al término del acto, el presidente Milei saludó a cada uno de los ministros.
En el salón Blanco, también estuvieron la esposa de Santilli, Analía Maiorana, y los hijos del funcionario.
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