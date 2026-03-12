El Presidente Javier Milei inicia un viaje a España para participar del Madrid Economic Forum

El Jefe de estado iniciará este jueves por la noche un viaje oficial a Madrid, donde mantendrá encuentros políticos y académicos y participará como orador en el Madrid Economic Forum 2026.

El arribo del mandatario está previsto para las 17.30 del viernes (13:30 hora argentina).

El sábado por la mañana Milei mantendrá un encuentro con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y presidente del partido Vox, Santiago Abascal.

Posteriormente, el jefe de Estado se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto.

Ese mismo día por la tarde, el Presidente disertará en el Madrid Economic Forum 2026, donde también recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, que será entregado por el economista Philipp Bagus.

Tras las actividades, Milei partirá el sábado por la noche desde Madrid rumbo a la Argentina y tiene previsto arribar a la ciudad de Buenos Aires el domingo a las 9:30.