El presidente Javier Milei fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres de Perú

El mandatario argentino recibió en Lima el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres por parte de las máximas autoridades de esa casa de estudios.

El reconocimiento le fue otorgado “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”, argumentaron en el establecimiento educativo. La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad.

Previamente, el Jefe del Estado asistió al acto de juramentación y toma de mando supremo de la Presidente de la República del Perú, Keiko Fujimori, que tuvo lugar en el Congreso de esa nación.

El mandatario viajó a Lima con una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.