El presidente Javier Milei fue galardonado en España con la Medalla de Honor de la Universidad de San Pablo

La recibió en la localidad española de San Lorenzo de El Escorial de la Universidad de San Pablo de Madrid, donde también brindó un discurso en la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano.

Las autoridades universitarias definieron que la distinción le fue otorgada por su “relevante papel como economista y docente; su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica y a su liderazgo en reformas orientadas hacia la estabilidad y modernización internacional de la República Argentina”.

El Presidente, junto al canciller Pablo Quirno y al Embajador Argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, mantuvo una reunión con importantes empresarios e inversores españoles.

Participaron del encuentro autoridades de las empresas Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Ferrovial, Grupo Meliá, Prosegur, Fever, Emergent Cold LatAM, Aisa Group, Naturgy, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners, PTP Group y Acciona.

El jefe del Estado participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad.

En su discurso, Milei afirmó que "la justicia social es aberrante, que puede generar votos" y aseguró que "Argentina era de los países más ricos del mundo a inicio del siglo XX" y que el hecho de "haber abrazado dosis crecientes de socialismo nos ha convertido en un país de la mitad de tabla para abajo".

"¿Que queda mucho por hacer? Claro, no hay duda. Pero lo hicimos sin violar los derechos de propiedad, devolviéndole la libertad a los argentinos. Por lo tanto, cuando ustedes deciden abrazar los valores judeo-cristianos, que esta es una reflexión fundamental del trabajo de Huerta de Soto, ustedes se van a meter en un sendero eficiente y van a prosperar. Y nosotros eso lo hacemos desde el primer día. Yo les fijo a mis ministros del Norte y les digo qué parte de la caja de herramientas no se pueden usar porque son inmorales. Y eso inexorablemente trae prosperidad y estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente", finalizó su mensaje.