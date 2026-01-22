El presidente Javier Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por Trump

En el Foro de Davos, Javier Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente tuvo una participación destacada en la ceremonia, dado que se sentó muy cerca de Trump e intercambió unas palabras con el líder republicano durante la firma del documento.

Milei también fue uno de los primeros en pasar a firmar el documento oficial que estableció la creación del Consejo de Paz, cuyo objetivo es evitar nuevos conflictos en Gaza.