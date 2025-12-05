El presidente Javier Milei firmó el decreto desde 10 y hasta el 30 de diciembre

Lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

Los asuntos a tratar serán el proyecto de Presupuesto 2026, ley de inocencia fiscal, Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, modernización laboral, reforma del Código Penal, y adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de Glaciares.

Estos temas son parte de la agenda de diálogo que el Gobierno viene entablando en la ronda de encuentros con los gobernadores.

Por esa razón, se descuenta que los proyectos contarán con apoyo de los mandatarios provinciales, de acuerdo a fuentes oficiales.

Restará el temario para el mes de febrero, cuando el jefe del Estado también tiene previsto convocar al Congreso a sesionar.

El Poder Ejecutivo tiene potestad para llamar nuevamente al debate en un nuevo período antes del inicio del período de sesiones ordinarias previsto para el 1 de marzo.

Ese día, el presidente Milei hará la apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa, con un discurso que marcará la agenda parlamentaria para el año 2026.