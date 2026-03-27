El presidente Javier Milei festejó el fallo de la Justicia de EEUU por el caso YPF

Javier Milei destacó hoy la decisión de la Justicia de los Estados Unidos de anular la condena contra la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, lo que implica evitar un pago estimado en 18.000 millones de dólares.

“Es un día muy especial para la Argentina y un día de mucha alegría”, afirmó el mandatario, y explicó que la resolución es resultado del trabajo conjunto entre la conducción de la compañía y los equipos legales del Estado.

En ese sentido, el Presidente explicó que la Argentina obtuvo un fallo favorable frente a Burford Capital en Estados Unidos tras una reunión con el CEO de YPF, Horacio Marín.

Asimismo, destacó que, gracias al trabajo de la compañía y del equipo de abogados -en especial de la Procuración-, se logró evitar el pago de 18.000 millones de dólares.

El mandatario remarcó que la decisión judicial representa un avance significativo en la defensa de los intereses del país en el ámbito internacional, así como en la corrección de situaciones heredadas de gestiones anteriores.

En esa línea, enfatizó el impacto concreto de la medida: “Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, subrayó.

La resolución constituye un hito clave en la estrategia jurídica del Estado argentino y refuerza el rumbo adoptado por el Gobierno nacional en materia de defensa del patrimonio público y ordenamiento económico.