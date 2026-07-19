El presidente Milei anunció que decretará feriado nacional si la Selección decide celebrar a su llegada al país

En un posteo en sus redes sociales, el mandatario declaró: "FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional".

El plantel argentino arribará al país este lunes al mediodía pero serán ellos y el cuerpo técnico quienes decidan de qué modo toman contacto con el público argentino.

EL Jefe de Estado felicitó al plantel tras el partido con España.

“Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, escribió el primer mandatario apenas terminó el cotejo.

El jefe de Estado siguió el partido desde la quinta de Olivos junto a su hermana, Karina Milei.

Argentina obtuvo el segundo puesto en la Copa del Mundo y se consagró Subcampeón.

El equipo de Scaloni fue derrotado por 1 a 0 por España en el alargue, después de haber ganado todos los partidos en los que participó en esta Copa.

En el partido contra Inglaterra, el primer mandatario había celebrado el triunfo junto a los jugadores y había ofrecido la Casa Rosada para el festejo en el regreso al país.

La Selección volverá a Buenos Aires este lunes al mediodía pero aún es incierta la organización para el recibimiento de los subcampeones.