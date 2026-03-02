"El presidente Javier Milei está empujando un cambio realmente histórico"

Las sesiones ordinarias del Congreso nacional se inauguraron recientemente con el mensaje del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, donde delineó los lineamientos económicos y políticos que orientarán la gestión durante 2026. El acto, transmitido por cadena nacional, fue seguido por legisladores, autoridades y un amplio espectro mediático.

Agustín Monteverde, senador por La Libertad Avanza (LLA), dialogó con el equipo de Primer round y destacó que "asistimos a lo que es un presidente empujando un cambio realmente histórico, de época".

"Vamos a seguir viendo reformas en materia tributaria, siempre dirigidas a reducir la carga fiscal que ha ahogado a la economía y a los ciudadanos, va a seguir la onda desregulatoria tendiente a simplificar la vida de los argentinos, y seguir eliminando peajes y kioscos que se generan siempre bajo esas regulaciones", expresó.

En su discurso, el jefe de Estado ponderó logros recientes como la estabilización de variables cambiarias, la baja de la inflación y un enfoque en el desarrollo productivo, al tiempo que delineó medidas orientadas a ampliar la inserción de la Argentina en cadenas globales de valor. El presidente también hizo hincapié en la apertura económica y la necesidad de fortalecer vínculos internacionales para atraer inversiones significativamente.

El mensaje presidencial se enmarca en un contexto de consolidación de la base legislativa oficialista tras la aprobación de reformas clave en el período extraordinario, y plantea una agenda de cambios que apuntan a redefinir el rol del Estado en la economía, incentivar la competitividad y expandir sectores estratégicos para el empleo y la producción en el país.