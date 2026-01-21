El Foro Económico Mundial 2026 continúa en Davos, Suiza, con la presencia de líderes políticos, empresariales y sociales que abordan los principales desafíos mundiales, especialmente en torno a la recuperación económica, la inteligencia artificial, la transición energética y la cooperación global.

Javier Negre, periodista de La Derecha Diario, presidente y director del grupo EDA, dialogó con el equipo de Ramos generales desde Davos y destacó que la Argentina "va en buen camino", al señalar que el país "está viviendo una etapa dorada, es un territorio para invertir".

"El presidente Javier Milei está causando furor en Davos", subrayó, al tiempo que manifestó que "Argentina está en el eje de las potencias mundiales".

En esta edición del foro, los debates han incluido la regulación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, las estrategias para enfrentar el cambio climático, la reconfiguración de los acuerdos comerciales y la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y empresas transnacionales han coincidido en la necesidad de respuestas coordinadas frente a desafíos compartidos.

Además, el Foro Económico Mundial 2026 dedica espacios específicos a la participación joven, a la inclusión de voces diversas y al análisis de las tendencias que marcarán el futuro del trabajo, la educación y la innovación en la próxima década, consolidando a Davos como una plataforma clave para la construcción de consensos y alianzas globales.