El presidente Javier Milei envió una carta por el aniversario de la muerte del Papa Francisco

El presidente Javier Milei envió una carta al arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

En el mensaje, el mandatario recordó al pontífice como “uno de los argentinos más trascendentes” por la dimensión global de su misión.

También evocó un contacto personal en 2023, en el que, según indicó, recibió palabras de aliento en un momento clave, y valoró encuentros posteriores mantenidos en Roma.

Milei destacó la labor de Francisco en la defensa de la vida, el impulso al diálogo interreligioso y la promoción de valores espirituales, además de su estilo austero al frente de la Iglesia.

En ese marco, expresó su deseo de que la conmemoración contribuya a mantener vigente su legado y funcione como instancia de reflexión para la sociedad.

En paralelo, y en el marco de su agenda internacional, el Presidente visitó la Iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad de Jerusalén, en una jornada atravesada por el recuerdo del ex Sumo Pontífice.

El mandatario recorrió el sitio religioso acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, como parte de las actividades oficiales desarrolladas durante su visita a Israel.