El presidente Javier Milei envía ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El designado vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó que Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente y confirmó que el presidente Javier Milei anunció la colaboración de Argentina con asistencia humanitaria.

Señaló que se puso a disposición de Venezuela los siguientes recursos:

- Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

- 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

- 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

- Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

- Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

- 134 carpas y 48 kits de cocina.

- Colchones, camillas y aires acondicionados.

El vocero presidencial manifestó que las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz.

“En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, expresó en sus redes sociales.